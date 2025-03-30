В то же время ритейлер сообщает о полном отсутствии интереса к моделям Intel Arc

Один из крупных ритейлеров Германии, Mindfactory, раскрыл статистику по продажам видеокарт за минувшую неделю. Как оказалось, в последнее время AMD пользуется большим спросом в сравнении с Nvidia. Intel же вовсе осталась не у дел.

Наиболее популярной моделью оказалась Radeon RX 9070 XT. Вероятно, это достигалось за счёт лучшей доступности как по цене, так и по наличию на складах. По информации источника, в течение последней недели было реализовано 340 единиц. Компания Mindfactory также подчеркнула, что благодаря улучшению цепочек поставок, запасы наконец начинают пополняться. Продажи на следующей недели могут оказаться ещё выше. Однако есть и нюансы. По словам представителей магазина, почти все имеющиеся Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT являются моделями XFX. Компания осуществляет наиболее масштабные поставки, тогда как другие бренды присылают скромное количество своих решений.

Второе место в продажах заняли GeForce RTX 5080 от «Зелёного гиганта». Данных моделей было продано около 220 единиц. Третье место в топе заняла видеокарта Radeon RX 7800 XT с 60 единицами. Ранее источники сообщали, что поставки графических процессоров Nvidia также начали расти. Флагманских RTX 5090 было реализовано 60 единиц, RTX 5070 Ti — 45 штук, а RTX 5070 в районе 30 единиц.

В совокупности, продажи видеокарт AMD заняли около 53% от общего количества. Доля Nvidia составила в районе 47%. Однако, несмотря на меньшее количество проданных видеокарт, модели «Зелёного гиганта» принесли Mindfactory почти вдвое большую выручку. Это связано с высокими ценами на адаптеры типа GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Ускорители Intel в то же время не нашли ни одного покупателя.