Устройство AMR-C01-R представляет из себя специальную капсулу из углеродного волокна, со встроенными Samsung Odyssey G95C и игровым ПК

Премиальная марка автомобилей Aston Martin и британский производитель игровых симуляторов Curv Racing Simulators совместно выпустили модель AMR-C01-R. Она должна будет позволить геймерам почувствовать себя пилотом настоящего гоночного болида. Однако, стоит такое удовольствие будет недёшево — 75 тысяч долларов. Всего таких капсул будет доступно 50 единиц, так что можно считать игровые симуляторы AMR-C01-R настоящим эксклюзивом.

Новинка получила конструкцию, схожую с более ранними моделями AMR-C01, но с улучшенным сидением. Последняя в свою очередь разрабатывалась с оглядкой на гиперкар Aston Martin Valkyrie. В качестве монитора AMR-C01-R использует 49-дюймовый изогнутый дисплей Samsung Odyssey G95C. Последний обладает VA-панелью с разрешением 5120х1440 пикселей и частотой 240 Гц. Это огромная панель с уровнем изгиба 1000R.

Встроенная система имеет на борту флагманский графический процессор GeForce RTX 5090 от Nvidia и мощный процессор Intel 14-го поколения. Однако, какой именно внутри чип не сообщается. Вдобавок игровой симулятор получил 32 ГБ оперативной памяти и встроенный SSD-накопитель на 2 ТБ. Рулевой механизм напоминает настоящее гоночное колесо с 9 поворотными переключателями и 12 кнопками.

Учитывая стоимость в 75 тысяч долларов, пользователи могли бы приобрести себе необходимые компоненты для гоночных симуляторов и полноценный автомобиль на оставшееся.