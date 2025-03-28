По мнению бывшего генерального директора Intel, администрации Трампа нужно добиться не переноса производства, а переноса ключевых исследовательских центров

Не так давно администрация Трампа и руководство технологического гиганта TSMC заключили инвестиционное соглашение. В рамках договора компания должна будет вложить 165 миллиардов долларов в развёртывание своих мощностей на территории Соединённых Штатов Америки.

Основной целью для американских властей является восстановление технологического преимущества страны. Чтобы именно США стали ведущей державой в сфере полупроводников. Такие компании, как TSMC должны производить свои лучшие чипы непосредственно на территории Штатов.

Однако, по словам бывшего генерального директора Пэта Гелсингера, новое соглашение между Трампом и Си-Си Вэем не сделает Соединённые Штаты ведущей державой. Оно, без сомнений, увеличит долю США в производстве полупроводников на международном рынке, но страна будет оставаться в списке отстающих.

«Если у вас нет НИОКР в США, у вас не будет лидерства в полупроводниковой отрасли. Вся научно-исследовательская работа TSMC находится на Тайване, и они не делали никаких заявлений о переносе её в США», — сказал Гелсингер в интервью Financial Times.

По его логике, администрация Трампа должна договориться о переносе ключевых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в США. Именно там специалисты компании должны разрабатывать самые лучшие в мире чипы, чтобы Соединённые Штаты стали технологическими лидерами. Одним только производством лидерства добиться не получится, считает Гелсингер.

В соглашение TSMC и США входит возведение на территории страны исследовательских центров. Загвоздка заключается в том, что все они будут использоваться лишь для улучшения создаваемых на территории Тайваня технологий, тогда как сама разработка новейших чипов будет происходить на острове.