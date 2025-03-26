В частности сообщается о переходе инженеров и дизайнеров BMW в европейский офис Xiaomi

Xiaomi сумели достичь высокого уровня продаж на территории Китайской Народной Республики, выйдя на рынок электрических автомобилей. В течение неполного года компания сумела реализовать около 136 тысяч автомобилей. При этом есть еще масса клиентов, которые только ждут заказанных автомобилей из-за недостаточных мощностей Xiaomi. Однако в руководстве производителя обещают, что в будущем поставки машин будут увеличены.

Также в компании ранее запланировали выйти и на другие рынки, но это произойдёт не раньше 2027 года. Всё же Xiaomi уже начала подготовку к выходу за пределы Поднебесной. Как сообщают источники, в настоящий момент идёт кампания по привлечению специалистов из компаний конкурентов для заполнения всего штата исследовательского центра в Европе. По имеющимся данным, на сегодняшний день в Xiaomi уже перешло минимум высококлассных сотрудников европейских фирм, таких как BMW.

Новый исследовательский центр возглавит Рудольф Диттрих, проработавший в баварской компании более 15 лет. Он также успел поработать в командах Formula 1 Williams и Sauber. Также источники называют Душана Сарака, бывшего работника Rolls-Royce и BMW. Вопросами разработки и интеграции займётся Яннис Хеллвиг. У компании есть масса различных вакансий для опытных специалистов, и наверняка не будет никаких проблем с их заполнением.

Учитывая тот факт, что в последние годы дела у местных автопроизводителей идут не лучшим образом, работники с радостью переходят в более перспективные фирмы. Европейские компании продолжают сокращать производственные мощности и рабочие места. В этот момент как нельзя кстати появляются такие гиганты, как Xiaomi.