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Zelikman
Huawei представила серию игровых телевизоров с ИИ-функциями Smart Screen S6 Pro
Устройства имеют Mini LED-панели с разрешением 4K и частотой до 288 Гц

Накануне Huawei представила в Поднебесной линейку ультратонких игровых телевизоров Smart Screen S6 Pro с Mini LED-панелями. Всего будет доступно четыре варианта по диагонали: 65, 75, 85 и 98 дюймов. К особенности данных устройств можно отнести два режима работы.

Аналогично некоторым геймерским мониторам, можно будет повысить частоту обновления изображения с базовых 144 Гц до 288 Гц. Разрешение матрица во всех вариантах диагонали будет составлять 3840х2160 пикселей, а пиковая яркость сможет достигать 1000 нит. Базовый же показатель находится на уровне 500 нит. Новинки обладают цветовой гаммой DCI-P3 на уровне 94% и коэффициентом контрастности в районе 5000:1.

Smart Screen S6 Pro будут оснащаться встроенными 2.1-канальными динамиками. Также стоит отметить пульт управления с функцией NFC. Благодаря нему можно быстро запускать трансляцию со смартфона на телевизор. Устройства имеют тонку рамку. Соотношение экрана к корпусу составляет 99%, а при установке Smart Screen S6 Pro зазор со стеной составляет всего 5 мм.

Новые телевизоры Huawei работают на операционной системе HarmonyOS 4.3 и поддерживают функции искусственного интеллекта. Они позволяют улучшить качество изображения и звука. Также имеется фирменный голосовой помощник и широкие возможности взаимодействия с умным домом.

Производитель планирует запуск продаж уже в начале апреля. Цена самого компактного устройства составит около 899 долларов. За 98-дюймовую модель придётся отдать примерно 2350 долларов.

#технологии #huawei #телевизоры #smart screen s6 pro
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