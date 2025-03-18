Дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине будут обсуждаться в рамках переговоров на Ближнем Востоке

Накануне завершился телефонный разговор между лидерами Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки. В ходе разговора Владимир Путин и Дональд Трамп в первую очередь обсудили ситуацию на украинском театре боевых действий, но не оставили без внимания и другие направления: Ближний Восток, улучшение дипломатических отношений между странами и общие экономические проекты. Лидеры даже затронули тему спорта.

Сразу стоит отметить, что и в США, и в России диалог назвали положительным и продуктивным. Также и в ООН отметили важность данного диалога. Судя по результатам, стороны согласились, что остановка огня в нынешней обстановке невозможна. Как заявлял ранее Владимир Владимирович, есть некоторые нюансы, которые необходимо обсудить. Киев в свою очередь требовал затишья в воздухе и на море, продолжая бои исключительно наземными силами.

Вместо этого, Трамп и Путин договорились об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Соответствующее распоряжение уже было передано военному командованию. Остальные шаги по прекращению огня будут обсуждаться в ходе переговоров США и России на Ближнем Востоке. Владимир Путин заявил о необходимости прекращения военных поставок и мобилизации, если Киев действительно хочет начала мирного процесса, а не очередной передышки.

Прямо перед диалогом между сторонами, украинские войска начали наступательную операцию в приграничных районах. Сообщается о попытке проникнуть в Белгородскую область. Однако эта атака усугубила ситуацию для Киева, так как Владимир Путин привёл её как доказательство недоговороспособности украинского руководства.

Также стороны отметили необходимость улучшения дипломатических отношения между странами и развития экономического сотрудничества. Стороны позже обсудят несколько перспективных совместных проектов, которые окажутся выгодными и для России, и для США. Помимо этого, лидеры даже планируют провести совместные матчи НХЛ и КХЛ.