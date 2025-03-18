Игра получила высокую оценку от критиков, несмотря на наличие некоторых недочетов

Официальная публикация обзоров Assassin's Creed: Shadows запланирована на сегодня — 18 марта. Несмотря на усилия Ubisoft по контролю за информационной кампанией, оценки от IGN Brasil и Console Creatures преждевременно попали в интернет.

Ubisoft делает ставку на Assassin's Creed: Shadows, надеясь, что проект сможет реабилитироваться после прошлых неудач и затянувшейся разработки. Компания переживает непростые времена, и в скором времени станет ясно, окажет ли эта игра необходимый импульс для Ubisoft. Полноценный доступ к игре будет открыт только после официального релиза 20 марта, без возможности раннего старта для большинства игроков. Тем не менее, в сети уже появились первые рецензии на Assassin's Creed: Shadows, позволяющие составить некоторое мнение о реакции критиков. Хотя обе статьи были оперативно удалены, пользователи успели сохранить скриншоты. Портал IGN Brasil оценил игру в 9 из 10 баллов. Console Creatures, в свою очередь, поставил Assassin's Creed: Shadows 8 из 10.

В обзоре от IGN Brasil игра получила высокую оценку. Автор называет её «одной из наиболее важных игр в серии». Обозреватель отмечает удачное сочетание боевых и стелс-элементов в уникальном для франшизы японском антураже. Несмотря на упоминание отдельных недостатков на сайте, конкретные минусы в кратком обзоре не приводятся.

Сайт Console Creatures оценил Assassin's Creed: Shadows чуть скромнее. Тем не менее, рецензент похвалил предоставленную Ubisoft свободу действий и возможности для исследования мира. Assassin's Creed: Shadows делает смелый шаг, предлагая двух протагонистов с разными подходами к геймплею.