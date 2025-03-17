Большинство других аналогичных моделей блокирует подобные запросы, в связи с нарушением авторских прав

Несмотря на то, что основное предназначение Gemini 2.0 Flash - генерация изображений, креативные пользователи нашли ему другое применение. По имеющейся информации, этот ИИ-инструмент также эффективно справляется с удалением водяных знаков с фотографий. В программном обеспечении отсутствуют какие-либо механизмы защиты от подобного использования.

В социальных сетях растёт число свидетельств того, что Gemini 2.0 Flash не просто стирает водяные знаки, как это делали многие другие инструменты, но и качественно заполняет образовавшиеся пустоты. Сообщается, что этот инструмент Google представляет угрозу для компаний, предоставляющих такой контент.

Тем не менее, это не единственная проблема, с которой столкнулась компания после недавнего релиза расширения для Gemini 2.0 Flash. В отличие от аналогов, таких как Claude 3.7 Sonnet от Anthropic, Firefly от Adobe или GPT-4o от OpenAI, где генерация изображений известных личностей или контента, защищенного авторским правом, блокируется, Gemini 2.0 Flash предоставляет такую возможность без видимых препятствий. Ограничения, свойственные другим системам, в Gemini 2.0 Flash пока отсутствуют.

Стоит отметить, что Google позиционирует функцию генерации изображений Gemini 2.0 Flash как экспериментальную и не рекомендует её для коммерческого применения. В связи с этим она доступна исключительно в инструментах для разработчиков, таких как AI Studio. Вероятно, это и объясняет отсутствие строгих ограничений.