Устройство имеет мощность в 2800 Вт и может запитывать до четырёх видеокарт GeForce RTX 5090

Компания Super Flower официально запустила продажи огромного премиального блока питания Leadex Platinum 2800W (SF-2800F14HP). Как понятно из названия, мощность данного решения достигает невероятных 2800 Вт. Стоимость Super Flower Leadex Platinum — 899 долларов. Причём это акционное предложение по предзаказу.

Новинка имеет полностью модульную конструкцию и поддерживает стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1. От него можно запитывать высокопроизводительные системы. Устройство обладает сертификатом 80 Plus Platinum. Коэффициент эффективности составляет около 92%. Это говорит о высокой энергоэффективности блока питания, что также благоприятно сказывается на других комплектующих ПК.

Превосходный показатель эффективности гарантирует более устойчивое электропитание, что критически важно для задач искусственного интеллекта и глубокого обучения где требуется постоянная и бесперебойная работа. Данный блок питания разработан для работы в диапазоне напряжений 200-240 В, поэтому необходимо убедиться, что электросеть соответствует указанным параметрам.

SF-2800F14HP обладает пятью различными выходными напряжениями: +3.3V, +5V, -12V, +5VSB и +12V. Суммарная мощность линий +3.3V и +5V достигает 120 Вт, тогда как линии -12V и +5VSB имеют лимиты в 6 Вт и 15 Вт. Основная линия +12V, отвечающая за большую часть энергоснабжения, способна обеспечивать внушительные 2799.6 Вт. Компания-изготовитель также акцентирует внимание на применении исключительно японских конденсаторов, которые славятся своим качеством и высокой степенью надежности.

Устройство оснащено 19 разъёмами питания. Среди них: семь 8-pin выходов EPS и PCIe, пять 6-pin и один 8-pin для SATA и периферии. Также Leadex Platinum 2800W имеет четыре выхода 12V-2x6 для новейших видеокарт Nvidia и AMD. У «Зелёного гиганта» уже большая часть видеокарт выходит с новым стандартом дополнительного питания, тогда как лишь некоторые партнёры «Красных» используют его в своих решениях.

Новинка Super Flower может запитывать вплоть до четырёх мощных видеокарт Nvidia GeForce RTX 5090. Это достигается как благодаря большому количеству подходящих разъёмов подключения, так и за счёт высокой производительности Leadex Platinum 2800W. Блок питания имеет один 24-контактный порт для питания материнской платы.