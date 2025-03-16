Теперь данные модели имеют формат SFF, а также специальный индикатор безопасности у разъёма 12V2x6

Zotac перерабатывает линейку видеокарт RTX 5000. Компания уменьшила габариты RTX 5080 и RTX 5070 Ti, сделав их тоньше трёх слотов расширения. Также, Zotac заявила о внедрении индикатора безопасности для разъёмов питания 12V2x6 в новой серии Solid Core. Он будет сигнализировать о проблемах с подключением питания.

Благодаря улучшенной системе охлаждения, новые видеокарты отличаются уменьшенными габаритами. Их длина сократилась с приблизительно 330 мм до 304 мм, а ширина уменьшилась с около 138 мм до примерно 116 мм. В результате, серия Zotac Solid Core полностью отвечает требованиям Nvidia к видеокартам формата SFF (Small Form Factor). Если Zotac Solid RTX 5080 и Zotac Solid RTX 5070 Ti имели кулеры на 3,5 слота, то у Solid Core этот показатель уменьшен до 2,5 слотов. В основе охлаждения по-прежнему лежит испарительная камера, однако, описания продуктов намекают на то, что в стандартных моделях Solid она была несколько больше.

Потенциальным покупателям, планирующим установить видеокарту Solid Core в малогабаритный корпус, следует учитывать один нюанс. Несмотря на уменьшенный радиатор высотой 2.5 слота, в корпусе все равно потребуется три слота расширения из-за конструкции крепления карты. В стандартных ATX-корпусах с горизонтальной установкой видеокарты это обычно не создает трудностей, поскольку карта, занимающая 2.5 слота, фактически перекрывает 3 слота. Однако, это может вызвать проблемы совместимости при использовании вертикальных креплений или в некоторых ITX-корпусах.

Индикатор безопасности для 12V-2x6 на задней панели видеокарты сигнализирует о некорректном подключении кабеля. Помимо визуального предупреждения о ненадежном или неправильном подключении, система предотвращает загрузку, вынуждая пользователя проверить соединения.