Стартовая цена новинки находится на уровне 750 долларов. Данная модель получит обновлённый механизм быстросъёма для видеокарт.

Премиальная материнская плата от Asus была анонсирована в начале текущего года в ходе CES 2025. Однако, до сих пор новинка не была представлена на рынке. ROG Crosshair X870E APEX является решением для оверклокеров и ценителей самого лучшего компьютерного железа.

По информации из сайта Newegg, выход платы запланирован на 4 апреля, примерно через две недели. Стоимость составит 750 долларов. Ранее эксперты успешно разогнали память G.Skill DDR5 до 10600 МТ/с именно на данной материнской плате. Любопытно что этого удалось добиться не на одном модуле, а на комплекте из двух планок по 24 ГБ. Asus заявляет о штатной поддержке оперативной памяти с частотой 9600 МТ/с при использовании процессоров Ryzen 8000. Тем не менее, при оптимальной конфигурации можно добиться гораздо более высоких показателей, что демонстрируют примеры с ОЗУ G.Skill.

ROG Crosshair X870E APEX от Asus обладает мощной системой питания VRM с 18+2+2 фазами, что гарантирует выдающиеся возможности для разгона процессора. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от компонентов. Плата оснащена передовыми интерфейсами, включая поддержку PCI-E 5.0 для слотов PCI-E x16 и M.2.

Новинка имеет конструкцию, ориентированную на удобство сборки ПК, и предлагает различные решения для быстросъёма компонентов. Механизм Asus Quick Release для видеокарт вызывал нарекания из-за случаев повреждения разъёмов PCIe на адаптерах. Однако, недавняя модернизация Asus устранила проблемную металлическую деталь из слота PCI-E x16 в обновленной версии Q-Release.