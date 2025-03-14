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Zelikman
Уже скоро на рынок выйдет новый бюджетный смартфон Realme 14 5G с чипом Snapdragon 6 Gen 4
Данная модель позиционируется как игровое решение с аккумулятором на 6000 мАч

Предполагается, что Realme 14 5G займёт нишу между моделями Realme 14X 5G и Realme 14 Pro. Подразделение Realme в Тайланде представило первые рекламные материалы, демонстрирующие дизайн устройства среднего класса в стиле «меха». Ожидается, что Realme 14 5G будет иметь конкурентоспособную цену, а также получит современный дизайн с плоскими гранями, уникальным оформлением задней панели и оранжевыми деталями.

Экран характеризуется тонкими рамками и расположенной по центру фронтальной камерой. Надписи на прямоугольном блоке камеры указывают на наличие 50-мегапиксельной камеры с поддержкой искусственного интеллекта.

Однако, исходя из размера дополнительного элемента, вторая камера, вероятно, оснащена 2-мегапиксельным датчиком. Телефон имеет двойную светодиодную вспышку и световое кольцо для индикации уведомлений. Ранее Realme заявила, что Realme 14 5G получит аккумулятор на 6000 мАч.

В сердце этого смартфона среднего класса – процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, представленный в феврале. Этот современный 4-нм процессор ARM включает четыре производительных ядра Cortex-A720 с частотой до 2,2 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц. Благодаря комбинации эффективного чипа и ёмкой батареи, телефон способен работать в игровом режиме до 10,5 часов. Официальный анонс Realme 14 5G ожидается в ближайшие дни, тогда же будут раскрыты все характеристики, стоимость и дата начала продаж.

#смартфоны #гаджеты #гейминг #snapdragon 6 gen 4 #realme 14 5g
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