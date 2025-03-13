Судя по всему, это мог быть один из прототипов компании, который не предназначен для розничной продажи

Отсутствие эталонного дизайна, также известного как MBA (разработано AMD), объясняет, почему многие игроки сегодня не могут приобрести RX 9070 по рекомендованной цене. AMD решила отказаться от выпуска этого дизайна, возможно, из-за высоких затрат на производство.

Как выяснилось, в обороте существует несколько образцов эталонных видеокарт, один из которых недавно был замечен на китайском чёрном рынке. Продавец, очевидно, действуя вне рамок закона, почти не скрывал серийный номер устройства, что значительно облегчает процесс его идентификации. Вероятно, речь идёт об одной из видеокарт, предоставленных компанией AMD своим партнёрам для проведения предварительного тестирования в течение нескольких месяцев. Партнёры использовали предоставленные образцы, однако, отсутствие финальных версий драйверов делало полноценное тестирование невозможным.

Что касается предложения о продаже, то речь идёт о совершенно новом графическом процессоре AMD RX 9070 XT с годовой гарантией. Устройство не подвергалось разборке и не имеет видимых повреждений. Стандартная цена составляет 5000 юаней, это около 700 долларов. Приоритет отдаётся доставке в пределах города. Для покупателей из других регионов доступна отправка через SF Express со страховкой, но стоимость увеличивается до 5800 юаней — 812 долларов. Видеокарта оснащена трёхвентиляторным кулером, что соответствует рендерам, но в отличие от серого цвета на изображении, она выполнена полностью в чёрном цвете. По всей видимости, графический ускоритель новый, поскольку находится в нераспечатанном антистатическом пакете.