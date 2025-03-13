Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Asus стала партнёром Microsoft в разработке фирменной портативной консоли Xbox
Устройство может выйти уже до конца этого года

Согласно последней информации, Microsoft рассматривает возможность выпуска своей портативной консоли ориентировочно в 2027 году. Однако, отчёт также указывает на существование портативного устройства, разрабатываемого в сотрудничестве с Xbox под названием Project Kennan. Предполагается, что устройство будет выпущено в текущем году при участии стороннего производителя ПК.

Недавно Том Уоррен из The Verge подтвердил, что кодовое название проекта - Kennan. По его данным, партнёром Xbox в разработке портативной консоли является Asus. Устройство будет функционировать на базе Windows, но с интерфейсом, максимально приближенным к консолям Xbox.

Сообщается, что Project Kennan является частью масштабной инициативы под названием Project Bayside, направленной на интеграцию Xbox и Windows посредством унифицированного интерфейса Xbox, независимо от типа устройства. Уоррен также отмечает работу Microsoft над разработкой единой системы для покупки игр и упрощением процесса разработки игр для портативных устройств, консолей и ПК.

На выставке CES 2025 вице-президент Microsoft по игровым устройствам Xbox, Джейсон Рональд, затронул идею портативной консоли. Он упомянул, что компания активно работает над объединением преимуществ консолей и ПК, опираясь на богатый опыт обеих платформ, для создания портативного Xbox. Microsoft стремится улучшить пользовательский опыт портативных устройств на базе Windows, которые сейчас не очень удобны.

Впоследствии, Уоррен Корден подтвердил кодовое название Project Kennan. Он также сообщил, что Asus является предпочтительным производителем устройства, и назвал ориентировочную цену от 499 до 599 долларов. Предполагается, что в устройстве будет использоваться чипсет AMD Z2 Go, ранее применявшийся в Lenovo Legion Go S.

#технологии #гейминг #видеоигры #консоли
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
16
Набор «Звезда смерти» от Lego за 1000 долларов будет включать в себя более 40 фигурок
1
Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
10
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
Китай разрабатывает гравитационные батареи, которые могут потеснить литий-ионные технологии
5
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Профессор Фэн Гао: Следующее поколение светодиодов будет дешевле и экологичнее нынешних
+
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Компания LG представила информацию о ценах на OLED-телевизоры G5 и C5 2025 года выпуска
+
Портативная консоль под брендом Xbox появится в конце этого года
+
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Смартфоны на Snapdragon 8 Elite Gen 2 могут отказаться от SIM-слотов ради более тонкого дизайна
5
Ryzen 9 9950X3D по FPS в играх обошел Ryzen 7 9800X3D
15
В сеть просачивается всё больше видео и изображений с закрытого тестирования Battlefield 6
+
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
16
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
153
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Nintendo начала обширные продажи тематического будильника Alarmo к Mario Day за $100
+

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
126
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
50
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
40
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
28
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
1
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
26
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
29
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
16
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
1

Сейчас обсуждают

century84
15:30
Какие очки? Им хоть в глаза ссы, всё божья роса.
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
Максим Лагунов
15:30
Недокипел.
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
Roditch
15:29
Пассивная 4 т.р., с вентилятором 2 т.р. Но есть маленькая проблема. На некоторых материнских платах отключается второй полноразмерный слот при установке второго или третьего NVME.
Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
Максим Лагунов
15:29
Воевавший в Украине автор канала Alex Parker Returns настроен оптимистично: «Курская область была фактически последним препятствием к началу переговоров и заморозки по текущей линии фронта. В рамках...
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
century84
15:28
Котёл очень быстро выкипел.
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
Alxndr
15:27
Она и в Европе стоит косарь еврорублей )
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
Alex Z
15:27
это просто был ролф, а ты и пустил слюни сразу видно что гей мер ахахах
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
Бoтo -- Чaт
15:27
Flightradar: самолёт спецпосланника Стива Уиткоффа пересёк границу РФ и направляется к Москве
Максим Лагунов
15:26
МО РФ даже ура патриоты уже давно не верят.
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
Максим Лагунов
15:25
Ну а где котел то? Где кучи уничтоженной или брошенной техники, тела и тд? ЗЫ. Показывать единичные фото уничтоженной техники, это мощно, вот это котел!
Российское МО сообщило об освобождении города Суджи в Курской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем