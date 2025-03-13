Устройство может выйти уже до конца этого года

Согласно последней информации, Microsoft рассматривает возможность выпуска своей портативной консоли ориентировочно в 2027 году. Однако, отчёт также указывает на существование портативного устройства, разрабатываемого в сотрудничестве с Xbox под названием Project Kennan. Предполагается, что устройство будет выпущено в текущем году при участии стороннего производителя ПК.

Недавно Том Уоррен из The Verge подтвердил, что кодовое название проекта - Kennan. По его данным, партнёром Xbox в разработке портативной консоли является Asus. Устройство будет функционировать на базе Windows, но с интерфейсом, максимально приближенным к консолям Xbox.

Сообщается, что Project Kennan является частью масштабной инициативы под названием Project Bayside, направленной на интеграцию Xbox и Windows посредством унифицированного интерфейса Xbox, независимо от типа устройства. Уоррен также отмечает работу Microsoft над разработкой единой системы для покупки игр и упрощением процесса разработки игр для портативных устройств, консолей и ПК.

На выставке CES 2025 вице-президент Microsoft по игровым устройствам Xbox, Джейсон Рональд, затронул идею портативной консоли. Он упомянул, что компания активно работает над объединением преимуществ консолей и ПК, опираясь на богатый опыт обеих платформ, для создания портативного Xbox. Microsoft стремится улучшить пользовательский опыт портативных устройств на базе Windows, которые сейчас не очень удобны.

Впоследствии, Уоррен Корден подтвердил кодовое название Project Kennan. Он также сообщил, что Asus является предпочтительным производителем устройства, и назвал ориентировочную цену от 499 до 599 долларов. Предполагается, что в устройстве будет использоваться чипсет AMD Z2 Go, ранее применявшийся в Lenovo Legion Go S.