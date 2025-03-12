Владельцы авто смогут отслеживать его местоположение, уровень заряда, температуры охлаждающей жидкости и аккумулятора, а также контролировать некоторые функции

Для гибридных моделей Free Sport Edition и Dream, выпушенных на липецком заводе, компания Voyah представила мобильное приложение. С ним можно удаленно управлять определёнными функциями автомобиля и отслеживать важные показатели. Приложение уже можно скачать в магазинах GooglePlay и AppStore.

Владелец теперь способен в любое время и из любого места на экране своего смартфона получить информацию об уровне заряда основной и вспомогательной батарей, статусе зарядки, оценочном запасе хода, а также о температуре охлаждающей жидкости и аккумулятора. Доступны возможности подзарядки 12-вольтовой батареи без запуска двигателя, а также предварительного прогрева антифриза и высоковольтной батареи.

Приложение позволяет дистанционно открывать и закрывать двери, включать обогрев или охлаждение салона, подогрев сидений и рулевого колеса, настраивать параметры климат-контроля и определять текущее местоположение автомобиля. На отдельной панели отображается карта расположения зарядных станций с информацией об их текущей доступности.

«Чтобы зарегистрироваться, требуется указать номер телефона. Затем, для интеграции автомобиля с приложением, необходимо подтвердить владение через авторизованного дилера. Приложение соответствует российским требованиям кибербезопасности, все пользовательские данные хранятся на серверах в России, и приложение регулярно обновляется», — говорится в пресс-релизе.

Информация о старте сборки гибридных моделей Free и Dream на заводе в Липецкой области была опубликована в конце января. Перенос производства позволил включить эти автомобили в государственную программу льготного кредитования, обеспечивающую скидку до 925 тысяч рублей. Электромобили и седан Passion пока не имеют российской сборки.