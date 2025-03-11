За аппаратную часть будет отвечать сторонняя компания, тогда как Microsoft займётся разработкой специальной версии Windows 11

Разговоры о портативной консоли Xbox циркулируют уже довольно давно. Недавно Джез Корден из Windows Central представил новую информацию, основанную на эксклюзивных источниках. Согласно этим данным, портативное устройство под кодовым названием Keenan может увидеть свет уже в этом году. Однако, сама Microsoft не будет заниматься его производством.

Предполагается, что разработкой аппаратной части займётся один из лидеров индустрии, такой как Asus, Lenovo или MSI. Microsoft, в свою очередь, поможет создать оптимизированную версию Windows 11, лишённую лишнего программного обеспечения. Кроме того, будет предусмотрена специальная кнопка Xbox, позволяющая пользователям тонко настраивать параметры, такие как скорость вращения вентилятора, потребление и частоту обновления экрана. По сути, это будет оптимизированный карманный ПК с программными улучшениями от Microsoft и официальным статусом аксессуара, одобренного Xbox.

Однако, самым интригующим вопросом остаётся выбор аппаратного обеспечения. Microsoft может оснастить устройство чипами AMD Ryzen Z2 Go, Ryzen Z2, Ryzen Z2 Extreme или отдать предпочтение решениям Intel Lunar Lake/Arrow Lake-H. Предполагается, что будет использован стандартный Z2, но эта информация ещё не подтверждена. Ожидать выдающейся производительности не стоит, особенно если выбор падёт на Ryzen Z2 на базе Hawk Point.

По словам Джеза, Microsoft также планирует выпуск консоли нового поколения, которая заменит Xbox Series X. Одновременно с ней, в 2027 году, ожидается выход первой полноценной портативной консоли Xbox, разработанной с нуля. Утверждается, что в консоли нового поколения будет использован процессор AMD Zen 5 и графический процессор UDNA 1. Ходят слухи об использовании 3D V-Cache, но эта технология может стать эксклюзивной для PlayStation 6 от Sony.