Устройство будет иметь подэкранную систему распознавания лица и незаметную на дисплее складку

Согласно последним утечкам, складной iPhone от Apple может появиться в 2026 году. Однако, планы компании простираются дальше. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что после выпуска складного iPhone, намеченного на 2027 год, Apple планирует представить складной iPad.

По словам источника, Apple уже разрабатывает прототип складного iPad Pro с 18,8-дюймовым экраном в текущей версии. Это сделает его самым крупным iPad в линейке Apple и превзойдет по размеру все существующие MacBook. Предполагается, что прототип складного iPad будет улучшенную версию Face ID, скрытую под экраном.

Одним из упрёков в адрес Apple относительно Face ID касался его заметности. Начав с выемки, компания затем внедрила Dynamic Island. Несмотря на функциональность Dynamic Island, его явное присутствие не устраивает многих владельцев iPhone. Если слухи о подэкранной системе распознавания лиц подтвердятся, Apple, вероятно, сможет применить эту технологию и в своих смартфонах.

В отличие от Samsung, Oppo и Honor, Apple не спешит с выпуском складного смартфона. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, причина в стремлении Apple создать устройство без видимой складки на экране. Oppo Find N5 считается одним из лучших складных смартфонов с минимальной складкой, поэтому остаётся только предполагать, насколько лучше сможет быть решение Apple.