В будущем компания планирует использовать многофункциональную кнопку, похожую на решение Apple

В последнее время наблюдается тенденция тесного сотрудничества между OnePlus и Oppo, их материнской компанией. Примером может служить OnePlus Open, фактически являющийся переименованной версией Oppo Find N3.

OnePlus официально заявила, что модели OnePlus 13 и OnePlus 13R станут заключительными в своей серии. Важно отметить, что в будущих флагманских устройствах OnePlus больше не будет фирменного переключателя Alert Slider, аналогов которому почти нет среди других производителей Android. В сообщении, опубликованном на форуме сообщества, OnePlus подтвердила замену Alert Slider на настраиваемую кнопку.

«Новая интеллектуальная кнопка разработана с учетом этого будущего и обеспечивает более персонализированный опыт. Это изменение позволяет нам эффективнее использовать пространство устройства, исследовать новые компоновки и вносить структурные улучшения, сохраняя при этом производительность на высшем уровне», — заявили в компании.

OnePlus уже сталкивалась с подобной ситуацией, выпустив OnePlus 10T без фирменного переключателя Alert Slider менее трёх лет назад. Данный факт вызвал недовольства со стороны фанатов бренда, но в этот раз должно быть всё иначе, считают в компании.