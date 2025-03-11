По заявлению компании, стрим пройдёт в ночь на 14 марта.

В понедельничном анонсе Konami заявила о проведении стрима Silent Hill Transmission на текущей неделе, с акцентом на представленную ранее Silent Hill F. Трансляция, запланированная на 14 марта 2:00 по московскому времени, обещает показать больше подробностей о новой части франшизы, как сказано в анонсе. Время для фанатов Silent Hill выбрано как нельзя лучше, учитывая, что с момента первого показа F прошло уже больше двух лет.

Впервые анонсированная в октябре 2022 года, игра должна стать совершенно новой частью Silent Hill, что делает её перввм полноценным проектом основной серии Silent Hill после Downpour. Согласно первоначальному описанию, Silent Hill F представляет собой совершенно новую историю, разворачивающуюся в Японии 1960-х годов и сочетающую красоту с ужасом. За сценарий отвечает Ryūkishi07, знаменитый своими визуальными новеллами в жанрах детектива, психологического и сверхъестественного хоррора.

Ryūkishi07 уже зарекомендовал себя в детективном жанре благодаря популярной серии When They Cry. Однако после анонса Silent Hill F, информации об игре было немного, и оставалось неясным, когда она выйдет и что означает буква F в названии.

Ситуация изменилась в начале января, когда игра получила возрастной рейтинг в Южной Корее, что породило надежды на скорый релиз. Теперь фанаты, по всей видимости, скоро узнают больше о Silent Hill F и о том, сможет ли она выйти в 2025 году.