К предыдущему месяцу этот показатель также рухнул на 86,7%.

Согласно данным CarNewsChina, в феврале экспорт электрокаров Tesla, произведённых на заводе в Шанхае, составил всего 3911 единиц. Это значительно меньше, чем 30 224 автомобиля, отправленных на экспорт в феврале прошлого года, что демонстрирует падение на 87%. По сравнению с январскими показателями, экспорт снизился на 86,8%.

Такой низкий уровень экспорта является самым незначительным с июня 2022 года, когда за границу было отправлено 968 автомобилей. В тот период времени предприятие ориентировалось в основном на внутренний рынок Китая.

В феврале Tesla зафиксировала снижение продаж электромобилей в Китае до 26 777 единиц, что на 11,2% ниже прошлогодних показателей и на 20,6% меньше, чем в январе. Этот результат оказался наименьшим с октября 2022 года, когда было продано 17 200 автомобилей.

Общий объём реализации продукции Tesla China в феврале составил 30 688 экземпляров, что демонстрирует падение на 49,2% по сравнению с прошлым годом и на 51,5% относительно января. В эту цифру вошли 22 656 седанов Model 3 и 8032 кроссовера Model Y. Важно отметить, что обновлённое производство кроссовера Model Y было впервые налажено в Китае, а поставки местным клиентам стартовали только в конце предыдущего месяца.