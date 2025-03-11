На мероприятии компания продемонстрировала Элой, управляемую искусственным интеллектом и способную вести диалоги с пользователем во время игры.

Согласно последним сообщениям, Sony разрабатывает прототип с использованием искусственного интеллекта для одного из своих игровых персонажей PlayStation. Источник, пожелавший остаться анонимным, предоставил изданию The Verge внутреннюю видеозапись PlayStation, где демонстрируется Элой из Horizon Forbidden West, управляемая ИИ. Вскоре после публикации, видео было удалено с YouTube в связи с жалобой о нарушении авторских прав от компании Muso. Последняя курирует защиту авторских прав ряда крупных компаний, включая Sony.

В видеоролике Шарвин Рагхобардаял, директор по разработке ПО Sony Interactive Entertainment, рассказывает о работе над технологиями видеоигр, ИИ, компьютерным зрением и распознаванием лиц для Sony PlayStation Studios Advanced Technology Group. В демонстрации Рагхобардаял показывает, как ИИ-версия Элой способна поддерживать диалог с игроком, используя голосовые реплики прямо во время игры.

В Horizon Forbidden West, как в демонстрационной версии, так и в финальной игре, можно наблюдать, как Элой отвечает на вопросы, используя сгенерированный ИИ голос и мимику. Рагхобардаял подчеркивает, что это всего лишь прототип, созданный в сотрудничестве с Guerrilla Games для демонстрации возможностей технологии внутри Sony. В демонстрации применяются решения OpenAI, а именно Whisper для транскрибации речи в текст, а также GPT-4 и Llama 3 для ведения диалогов и принятия решений. Рагхобардаял отмечает, что Sony использует свою систему эмоционального вокального синтеза (EVS) для генерации речи, а анимация мимики основана на запатентованной технологии Sony Mockingbird.

По словам Рагхобардаял, хотя прототип был реализован на компьютерах, Sony также изучала возможность интеграции компонентов этой технологии в PS5 с «минимальными затратами». Впервые Sony представила эту разработку внутри компании год назад, а затем продемонстрировала более продвинутую версию в закрытом режиме на своей выставке Sony Technology Exchange Fair (STEF) в Токио в ноябре.

Рагхобардаял подчеркнул, что это пока только демонстрация потенциальных возможностей. Этот технический показ не отвечает на вопросы о целесообразности взаимодействия с Элой, когда игрок управляет ею в Horizon Forbidden West, а также о влиянии этой технологии на актёров озвучивания и разработчиков игр.