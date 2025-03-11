Устройства имеют IPS-матрицы и выпускаются в трёх вариантах: 24, 27 и 34 дюйма.

Компания Asus анонсировала выпуск трёх новых мониторов, ориентированных, скорее, на офисное применение, чем на геймерские нужды. Модель VU249HFI-W представляет собой 23,8-дюймовый дисплей, в то время как VU279HFI-W имеет диагональ 27 дюймов. Оба монитора оснащены IPS-матрицами с разрешением 1920х1080, частотой обновления 100 Гц и временем отклика MPRT в 1 мс. В свою очередь, VU34WCIP-W представляет из себя 34-дюймовый изогнутый монитор 1500R с портом USB Type-C и разрешением 3440х1440 пикселей.

Интересной особенностью этих мониторов Asus является функция очистки воздуха. Они забирают воздух из окружающей среды и очищают его посредством ионизации, что позволяет эффективно бороться с аллергенами и пылью. Несмотря на отсутствие интегрированного воздушного фильтра, Asus заявляет о снижении концентрации вредных частиц вокруг экрана на 90%. Дополнительно, производитель акцентирует внимание на повышенной частоте обновления, именуемой "SmoothMotion", а также на малом времени отклика. Для пользователей с особенностями цветовосприятия предусмотрены специализированные режимы отображения.

Стоит отметить, что компания Asus продумала экологичную упаковку. Картонная коробка, в зависимости от размеров монитора, легко трансформируется в удобную подставку для документов, телефона или ноутбука.