Покупка пока доступна только на территории Китая, но позже устройство появится и на других рынках

AOC не прекращает выпуск новых мониторов с фиксированной частотой обновления, как на глобальном рынке, так и в Китае. В прошлом месяце компания анонсировала CQ27G4ZH, Q27G10E2 и Q27G40SE, а также три экрана серии G42. Теперь она возобновила продвижение Agon Pro AG276QSD, который был впервые показан в конце прошлого года.

Agon Pro AG276QSD является 27-дюймовым монитором, использующим QD-OLED панель, обеспечивающую разрешение 2560х1440 пикселей и частоту обновления 360 Гц. По данным AOC, время отклика GtG составляет 0,03 мс. Технологии AMD FreeSync и VESA Adaptive-Sync служат для предотвращения разрывов изображения при высокой частоте кадров. Помимо этого, панель охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и достигает пиковой яркости 1000 нит.

Иными словами, Agon Pro AG276QSD базируется на той же технологии матрицы, что и другие современные 27-дюймовые QD-OLED игровые мониторы, например, MSI MPG 271QRX, оторый стоит в районе 750 долларов. Помимо этого, AOC оснастила устройство 3,5-мм аудиоразъемом и двумя 5-ваттными динамиками. Для подключения ПК и других устройств предусмотрены: DisplayPort 1.4, два разъёма HDMI 2.1, два USB 3.2 Gen 1 Type-A и один USB Type-B.

Agon Pro AG276QSD уже доступен в Китае через по цене 4499 юаней. По текущему курсу это эквивалентно примерно 620 долларам. Информация о глобальном релизе монитора пока отсутствует. Однако, учитывая предыдущий опыт компании, можно предположить, что Agon Pro AG276QSD появится за пределами Китая до конца текущего года.