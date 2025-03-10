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Zelikman
В Samsung Foundry планируют полностью отказаться от строительства новых заводов
Даже действующие предприятия не имеют полной загрузки и несут убытки

Общее состояние Samsung Foundry вызывает серьёзные опасения, это общеизвестный факт. Согласно информации, поступающей от источников, компания пересматривает свои планы по расширению производственных мощностей как в Южной Корее, так и в Соединённых Штатах. Предыдущие отчёты указывали на неполную загрузку даже существующих южнокорейских фабрик, что ставило под сомнение целесообразность дальнейшего строительства.

Неспособность Samsung оставаться на передовой становится всё более очевидной. Особенно это проявилось с анонсом Samsung Galaxy S25 в январе. В этом устройстве ключевые компоненты, а именно процессор и оперативная память, поставляются сторонними производителями: Qualcomm и Micron. Тот факт, что даже собственные мощности Samsung оказались недостаточными для производства LPDDR, стал неожиданностью, превзошедшей даже проблемы с чипами, о которых подразделение намекало на протяжении нескольких лет.

Сейчас для компании главное – сократить финансовые потери. Это подразумевает оптимизацию работы действующих предприятий и переоценку планов развития. Южнокорейские источники утверждают, что строительные проекты могут быть приостановлены или отменены, если анализ покажет отсутствие перспектив значительного улучшения в обозримом будущем. Отмечается, что загрузка производственных мощностей остается низкой, что осложняется недостаточной производительностью передовых чипов. Это препятствует привлечению новых заказчиков, даже для собственных смартфонов компании.

Производственный сектор Samsung и литейное производство переживают схожие трудности, что и Intel. В премиум-сегменте обе компании уступают TSMC, а в нижнем сегменте наблюдается дефицит заказов и низкая рентабельность. Инвестиции в новые производственные мощности не приносят ожидаемой прибыли. Intel перенесла запуск своего ключевого проекта в США на 2031 год, а проекты в Германии и Польше фактически заморожены. TSMC, напротив, не справляется с растущим спросом и активно расширяет производственные линии.

#технологии #чипы #производство #samsung foundry
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