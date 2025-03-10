Данная модель получит 8 ГБ GDDR6-памяти и потребление в районе 130 Вт.

RTX 5050, будучи видеокартой начального уровня, не демонстрирует каких-либо неожиданных улучшений. Предполагается, что карта использует чип GB207-300 с 2560 ядрами CUDA. Эти ядра соединены по 128-битной шиной памяти с 8 ГБ памяти GDDR6. Информация о тактовых частотах, пока не была предоставлена источником.

По имеющимся данным, RTX 5050 обладает потреблением в 130 Вт, аналогичным настольной RTX 3050 и на 15 Вт превышающим показатель RTX 4060. Эта величина TDP на 5 Вт меньше значений, о которых сообщалось ранее.

В отсутствие настольной версии RTX 4050 для прямого сравнения, приходится опираться на мобильную RTX 4050 для прогнозирования производительности RTX 5050. Оба графических ускорителя оснащены идентичным числом ядер CUDA, однако, RTX 5050 обладает расширенной шиной памяти — 128 бит против 96 бит. Несмотря на одинаковое количество ядер CUDA, Nvidia, вероятно, использует увеличенный энергетический бюджет для значительного повышения тактовой частоты RTX 5050 по сравнению с частотой RTX 4050 в режиме Boost, достигающей 2370 МГц.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно предположить, что RTX 5050 обеспечит ощутимый, но не кардинальный прирост производительности по сравнению с RTX 4050 для ноутбуков. В идеальном сценарии, производительность графического процессора может приблизиться к RTX 4060, который, согласно тестам, превосходит RTX 4050 для ноутбуков примерно на 25%. Однако, без увеличения числа ядер CUDA это кажется маловероятным.