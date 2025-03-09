Подразделение должно будет добиться лучшей доли годных чипов при производстве, а также повысить производительность процессоров

Провал с чипом Exynos 2500 знаком многим. Samsung планировала использовать его в линейке Galaxy S25, однако, неудовлетворительные результаты производства на 3-нм техпроцессе сорвали эти планы. В результате, компания была вынуждена использовать дорогостоящий Snapdragon 8 Elite во всех моделях по всему миру, что негативно сказалось на прибыльности. Чтобы избежать повторения подобного сценария с 2-нм Exynos 2600, предназначенным для серии Galaxy S26, Samsung принимает превентивные меры.

Согласно данным The Financial News, в Samsung Foundry сформирована специальная рабочая группа, чья задача – обеспечить готовность чипа Exynos 2600 к моменту выхода Galaxy S26. Важно отметить, что подразделение Samsung Semiconductor состоит из двух ключевых направлений: Samsung System LSI, занимающегося разработкой чипов, и Samsung Foundry, отвечающего за их производство.

Неудача Exynos 2500 была во многом обусловлена недостаточной производительностью 3-нм техпроцесса Samsung Foundry. В ответ на это, южнокорейская корпорация предпринимает прямые действия, создав специальную группу в рамках подразделения Foundry. Перед этой командой стоят две ключевые задачи: повышение выхода годных 2-нм чипов и улучшение характеристик Exynos 2600.

Важно отметить, что 2-нм технология Samsung не вызывает серьёзных опасений. Первые испытания в феврале продемонстрировали обнадеживающие результаты с 30% годных чипов. Хотя это может показаться скромным показателем, это лишь предварительные данные, которые со временем могут улучшиться. Для рентабельности производства полупроводниковые заводы обычно стремятся к 60-70% выхода годных изделий. В худшие времена, для сравнения, 3-нм пластины Samsung демонстрировали всего 10% годности. По имеющимся сведениям, компании уже удалось оптимизировать этот показатель, достигнув как минимум 50%.

Согласно данным Financial News, Samsung выражает удовлетворение успехами в разработке 2-нм полупроводниковых пластин. Представитель компании отметил, что выход годной продукции Exynos 2600, произведенного по технологии SF2, заметно превосходит показатели предыдущей модели, Exynos 2500.

При благоприятном сценарии, массовое производство Exynos 2600 начнётся в мае. Финансовое благополучие подразделения Samsung Semiconductor во многом зависит от успеха этого чипа. Внедрение собственных чипов в устройства позволит компании существенно сократить издержки. Кроме того, это может способствовать возобновлению сотрудничества со сторонними компаниями в рамках Samsung Foundry. В последние годы подразделение потеряло ряд крупных заказчиков, включая NVIDIA и Qualcomm.