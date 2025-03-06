Под данным брендом компания планирует начать выпуск микроавтобуса и цельнометаллического фургона

АвтоВАЗ анонсировал создание новой автомобильной марки. Под наименованием SKM компания планирует производить и реализовывать линейку коммерческих автомобилей, нацеленную на сегмент, превосходящий текущий Lada Largus по уровню. Детали о характеристиках моделей и дате их выхода на рынок пока не разглашаются. Однако, они всё же будут уступать моделям ГАЗ и Sollers.

Опубликованы официальные рендеры двух грядущих моделей SKM – микроавтобуса и цельнометаллического фургона, оснащённого боковой сдвижной дверью. Кроме того, АвтоВАЗ намерен добавить в линейку шасси с открытой грузовой платформой для установки специализированных кузовов.

В текущей линейке АвтоВАЗа аналогов SKM не существует, хотя компания не разглашает происхождение новой модели. Подчёркивается, что это оригинальная разработка, ориентированная на широкий круг потребителей. Ключевыми преимуществами названы небольшие размеры, современное техническое оснащение и легкость погрузочно-разгрузочных работ.

Для сравнения, цены на коммерческий Lada Largus стартуют с отметки в 1,67 миллиона рублей, а фургоны, созданные на базе Lada Granta, предлагаются по цене от 1,5 миллиона рублей. Ранее в марте появлялась информация о возможном расширении коммерческой линейки АвтоВАЗа за счёт удлиненной версии фургона Granta.