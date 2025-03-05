Заявление последовало после того, как Джастин Трюдо назвал инициативы американского лидера глупыми и сообщил о намерениях ввести пошлины против США.

После переизбрания американский лидер объявил о ряде инициатив, направленных на перенос производств различных компаний непосредственно в Соединённые Штаты Америки. Одним из шагов стало введение заградительных пошлин. К примеру, против Китая США вводят 10-процентные пошлины на различные товары. Однако, по определённым причинам, против соседей Дональд Трамп решил поднять планку аж до 25%. На этой почве между странами возникли некоторые «недопонимания».

Сегодня положение с пошлинами вступило в силу. Возможно, ранее в Канаде считали это шуткой нового американского лидера, но теперь в Оттаве начали суетиться. Премьер-министр Канады Джастина Трюдо назвал случившееся «объявлением торговой войны» со стороны Соединенных Штатов. Также политик заявил, что это было глупым решением со стороны Трампа.

«Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что, хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок», — сказал Трюдо.

Он также подчеркнул, что Канада готова ввести 25-процентные пошлины против США. Видимо, премьер-министр хотел показать готовность сыграть в эту игру наравне с Дональдом Трампом. Однако, в таком случае ситуация может лишь усугубиться.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он введёт пошлины против США, наши тарифы немедленно увеличатся на такую же сумму», — заявил американский лидер.

Как отреагируют теперь в Оттаве, остаётся лишь наблюдать. Стоит отметить, что на фоне подобных перепалок американский рынок продолжает «краснеть». Особенно тяжело банкам: JP Morgan упал примерно на 5%, а Bank of America на 7%.