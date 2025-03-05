Данные решения смогут использоваться для решения задач искусственного интеллекта и других ресурсоёмких приложений.

Похоже, информация о RTX 4090 с увеличенным объёмом видеопамяти, превышающим 24 ГБ, имеет под собой основания. Несмотря на отсутствие официального анонса, инсайдеры сообщают о скором появлении RTX 4090 с 96 ГБ и варианта с 48 ГБ памяти.

В социальной сети X (запрещена на территории РФ) пользователь @eisneim заявил, что получил сведения о подготовке к выпуску GeForce RTX 4090 с 96 ГБ. Утверждается, что данная модель пока не запущена в серийное производство, а находится на этапе испытаний. После успешного завершения тестирования ожидается её выход на рынок. Это пока только слухи, однако, её правдоподобность подкрепляется подтверждением от источника, связанного с производством. Другой пользователь в обсуждении упомянул о продаже RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти одним из предприятий, но при этом выразил сомнение в возможности создания версии с 96 ГБ.

Один из пользователей сообщил, что модель с 96 ГБ видеопамяти не обеспечивает гарантированную стабильность, при этом её цена из-за увеличенного объёма VRAM будет вдвое выше, чем у модели с 48 ГБ. По мнению пользователя, это является одной из причин, по которой производители склоняются к выпуску только 48-гигабайтной версии, но не исключают возможность появления 96-гигабайтной версии через 3–4 месяца.

Видеокарта RTX 4090 оснащена 384-битной шиной памяти, что требует использования модулей памяти GDDR6X объёмом не менее 4 ГБ для достижения 96 ГБ на кастомной плате с 12 каналами памяти. Однако, на данный момент модули памяти GDDR6X и GDDR6 не производятся в объёме 4 ГБ и ограничены 2 ГБ. Появились сведения о том, что у некоего производителя, работающего над версией с 96 ГБ памяти, имеются в наличии чипы объёмом 4 ГБ, но источник и детали пока не разглашаются.

Предполагается, что более точная информация станет известна в ближайшие месяцы, однако, уже сейчас можно говорить о высокой вероятности появления RTX 4090 с 96 ГБ видеопамяти. Подобный объём VRAM откроет новые возможности для ресурсоемких задач, таких как искусственный интеллект и обработка больших данных, но вряд ли существенно повлияет на производительность в играх. Учитывая сложность приобретения специализированных ускорителей ИИ в определённых регионах, таких как Китай, потребительские видеокарты с увеличенным объёмом памяти могут стать альтернативным решением.