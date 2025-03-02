Они должны повысить стабильность и производительность новых процессоров AMD.

Ряд компаний, включая MSI и ASRock, уже выпустили обновленные версии BIOS, обеспечивающие совместимость с Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D. Вскоре к ним присоединится и ASUS.

Новые BIOS, находящиеся на начальном этапе разработки, призваны оптимизировать работу с X3D-процессорами и повысить общую производительность системы. Ожидается, что улучшения коснутся и совместимости с оперативной памятью. На данный момент доступны бета-версии BIOS для различных материнских плат AM5 серий 600 и 800, включающие в себя необходимые обновления.

Компания ASUS представила бета-версию BIOS под номером 1202 для материнских плат, основанных на чипсете AMD X870. Параллельно были выпущены и другие обновления: версия 2902 для X670, версия 1021 для B850, и версия 3221 для материнских плат B650. Эти обновления доступны для скачивания на моделях из линеек ROG Crosshair, ROG Strix, TUF и ProArt.

Предполагается, что данные версии BIOS повысят стабильность и производительность систем, использующих процессоры AMD Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D. Кроме того, сообщается о улучшенной оптимизации оперативной памяти на платах AMD AM5, что, в свою очередь, способствует небольшому приросту производительности.

Ключевым нововведением в этих бета-версиях BIOS является интеграция AI Cache Boost, новой опции, доступной в интерфейсе BIOS. Функциональное назначение опции пока не определено, однако, существует предположение о её полезности для процессоров X3D с двумя CCD, таких как Ryzen 9900X3D и 9950X3D.

По информации из различных источников, в игровых сценариях данные процессоры покажут уровень производительности, сопоставимый с Ryzen 7 9800X3D, при этом значительно превосходя его в других задачах. Недавние тесты Ryzen 9 9950X3D в синтетических бенчмарках продемонстрировали результаты, сравнимые с его аналогом без технологии X3D. Выход этих процессоров ожидается 12 марта, всего через неделю после запланированного релиза видеокарт AMD RDNA 4.