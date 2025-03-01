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Zelikman
Студия Cubicle 7 анонсировала новую настольную игру по вселенной Warhammer
Warhammer: The Horus Heresy выйдет в 2026 году, но предзаказ будет доступен уже к концу текущего года

Состоялся анонс новой ролевой игры Warhammer: The Horus Heresy. Это новейшее пополнение в линейке «настолок» Warhammer 40k, которое планируется выпустить в 2026 году, а возможность предварительного заказа станет доступна позднее в этом году.

Согласно информации Wargamer, объявление о The Horus Heresy RPG было сделано на портале Warhammer Community. Сообщается, что игрокам предстоит взять на себя роль одного из консулов Легионес Астартес, а также создать персонажа второго плана для оказания поддержки.

Разработкой настольной игры Warhammer: The Horus Heresy занимается студия Cubicle 7. В анонсе представлена краткая информация о её концепции. Действие разворачивается после трагического инцидента на Истваане, где вы играете роль консула легиона, командующего разрозненной флотилией, борющейся за выживание и жаждущей возмездия.

Пока что остаётся лишь дождаться дополнительных деталей, хотя поклонники вселенной уже хорошо знакомы с событиями Ереси Хоруса. Действие разворачивается за десять тысячелетий до эпохи Warhammer, и серия книг подробно описывает этот период истории. Первая книга вышла в 2006 году, а заключительная часть, завершающая повествование, появилась в 2024 году.

Для Cubicle 7, имеющей богатый опыт в издании материалов по Warhammer 40k, этот проект не является чем-то новым. Точная дата выхода пока не объявлена, но в сообщении для фанатов указано, что релиз "предположительно" состоится весной 2026 года. Следовательно, ожидание может продлиться еще чуть больше года.

#warhammer #настольные игры #warhammer: the horus heresy
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