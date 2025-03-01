Они должны будут конкурировать с такими моделями, как AirPods Pro 2 от Apple и Galaxy Buds3 Pro от Samsung

Презентация Xiaomi была богата на новинки, среди которых особо выделились Xiaomi 15 Ultra и Redmi Book Pro 16. Однако, также были представлены наушники Buds 5 Pro, стремящиеся составить конкуренцию таким гигантам, как AirPods Pro 2 от Apple и Galaxy Buds3 Pro от Samsung. При этом, Buds 5 Pro предлагают уникальные возможности, недоступные многим другим TWS-наушникам.

Новые наушники Xiaomi Buds 5 Pro выполнены в классическом формате с ножкой и оснащены 11-миллиметровыми динамическими драйверами, использующими плоские излучатели. В Buds 5 Pro реализована функция шумоподавления до 100 дБ во время звонков, а активное шумоподавление (ANC) при прослушивании музыки достигает 55 дБ. Компания заявляет о 10 часах работы наушников без подзарядки и до 40 часов с использованием зарядного кейса.

Беспроводные наушники Buds 5 Pro поддерживают передовые технологии передачи звука, включая Bluetooth LC3 и кодек Qualcomm aptX lossless. Это обеспечивает минимальную задержку в 50 мс и высококачественное аудио с параметрами 24 бит/48 кГц и скоростью потока 2,1 Мбит/с. Отдельная версия с Wi-Fi позволяет транслировать звук в формате 24 бит/96 кГц с максимальной пропускной способностью 4,1 Мбит/с, используя локальное Wi-Fi соединение с совместимого устройства.

Стоимость Xiaomi Buds 5 Pro стартует с 1299 юаней, что составляет примерно 178 долларов. Эта цена за модель, поддерживающую только Bluetooth, доступную в золотом и белом цветах. За версию с Wi-Fi Xiaomi установила цену в 1499 юаней — приблизительно 206 долларов. Компания пока не делится информацией о глобальной доступности, однако, вероятно, анонс для международного рынка состоится 2 марта в рамках выставки MWC 2025.