По словам американского президента, Штаты больше не будут отправлять деньги Киеву

Дональд Трамп в своем недавнем выступлении заявил, что Соединённые Штаты смогут вернуть средства, которые были предоставлены Украине в рамках финансовой помощи. По его словам, это станет возможным благодаря новой сделке, связанной с использованием природных ресурсов Украины.

«Эта сделка принесёт нам большое богатство. Мы вернём уже потраченные 350 млрд долларов и вернём ещё больше. Я не хочу больше тратить денег на Украину», – подчеркнул Трамп.

Американский президент также выразил скептическое отношение к дальнейшему финансированию Украины, отметив, что США не должны нести основное бремя расходов на поддержку других стран. В своем выступлении Трамп также затронул тему миротворческих миссий на территории Украины. Он подтвердил, что США поддерживают усилия Франции и Великобритании по размещению их миротворцев в регионе. Однако он подчеркнул, что такие инициативы должны быть тщательно продуманы и не должны мешать мирным переговорам.

Трамп не обошёл стороной и тему отношений с Европейским союзом. Он вновь раскритиковал ЕС, заявив, что союз был создан для того, чтобы «ограбить США». По его словам, в ближайшее время он объявит о новых тарифах на товары из Евросоюза. Речь идёт о 25-процентных пошлинах на автомобили и «всё остальное».

Отдельное внимание Трамп уделил вопросу членства Украины в НАТО. Он заявил, что Украина «может забыть» о вступлении в альянс, поскольку, по его мнению, именно это стало одной из причин начала конфликта. Трамп считает, что расширение НАТО на восток только усугубляет напряжённость в регионе.

Коснулся Трамп и темы территориальной целостности Украины. Он отметил, что США будут пытаться поднимать вопросы о возвращении Украине части потерянных территорий, но признал, что добиться этого будет крайне сложно. По его словам, ситуация в регионе слишком запутанная.