Однако, такой вариант использования предусматривает некоторые ограничения и просмотр рекламных материалов

Корпорация Microsoft начала тестирование в нескольких регионах бесплатной версии Microsoft 365, предлагающей ограниченное использование Word, Excel и PowerPoint. Однако, пользователям придётся периодически просматривать рекламу.

Компания официально заявила, что проводит ограниченное тестирование, но пока не планирует выпуск бесплатной версии Microsoft Office с рекламными вставками во всём мире.

В настоящее время, для полноценного использования Word, Excel и PowerPoint, необходимо приобрести пакет Microsoft 365 Copilot. Таким образом, бесплатный доступ к этим приложениям стал бы важным нововведением.

Бесплатные версии приложений Office, помимо наличия рекламы, обладают урезанным функционалом. Фактически, это базовые варианты, предназначенные для выполнения наиболее распространенных задач. Согласно полученным сведениям, в Word отсутствуют опции вроде заливки, обрамления, изменения интервала между строками или создания титульных листов. В Excel недоступны сводные таблицы и инструмент анализа данных. В PowerPoint отсутствуют возможности добавления номеров страниц, форматирования фона, вставки информации о дате и времени, а также инструменты для рисования, анимации и записи.

Другое ограничение касается сохранения файлов: они могут быть сохранены не только в облачном хранилище OneDrive, но и на локальном диске компьютера. Бесплатный аккаунт OneDrive предоставляет 5 ГБ дискового пространства, а благодаря приложению OneDrive, файлы синхронизируются и хранятся как в облаке, так и на самом компьютере.

Чтобы начать использовать бесплатные приложения Office, необходимо выбрать подходящий вариант при установке. Например, при первом запуске Word появляется стандартное окно авторизации. После этого пользователя перенаправляет к меню выбора между бесплатным вариантом использования и платными подписками.