Компания пока не подтвердила подобные намерения. Однако президент США уверяет, что это скоро произойдёт

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ряд ведущих технологических корпораций начали пересматривать свою стратегию и стараться установить хорошие отношения с ним. Некоторые из этих компаний ранее имели разногласия с новым американским лидером. Apple, хотя и не входила в число наиболее конфликтных, стремится предотвратить возможные проблемы. Недавно Трамп заявил, что глава Apple, Тим Кук, пообещал вернуть производство Apple из Мексики в Соединенные Штаты.

В последние годы Apple активно работает над диверсификацией своей производственной базы. Торговая напряжённость между США и Китаем подтолкнула крупные технологические компании к подготовке к возможному усилению торговых ограничений, которые могут повлиять и на них, поскольку значительная часть их продукции производится именно в Китае.

Трамп заявил, что Apple «закрыла две фабрики в Мексике» с намерением переместить производство в Соединённые Штаты. Официального подтверждения от Apple не поступало, но Трамп утверждает, что планы подразумевают «очень значительные объёмы – вам следует обсудить это с руководством Apple. Полагаю, они объявят об этом в ближайшем будущем».

Детали о производимой на этих мексиканских предприятиях продукции не разглашаются. Предполагается, что речь идёт о заводах Foxconn, поставляющих комплектующие для iPhone и других устройств Apple. Эта информация появилась после недавней встречи Трампа и Кука. После победы Трампа на последних президентских выборах, глава Apple проявил определённую лояльность. Несколько недель назад они уже встречались в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго для обсуждения ряда вопросов. Кук также присутствовал на инаугурации президента 20 января.

В период первого президентского срока Трампа, Apple, как известно, пользовалась определенными привилегиями, в частности, ей были предоставлены налоговые послабления в отношении её деятельности. Но сейчас, похоже, Трамп не намерен делать какие-либо уступки относительно грядущих таможенных пошлин.

Apple можно назвать одной из тех крупных технологических корпораций, у которой было относительно немного разногласий с Трампом. Среди редких случаев стоит упомянуть критику со стороны президента США за недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами. Если говорить конкретнее, Трамп хотел, чтобы Apple внедрила в iOS скрытую функцию, упрощающую доступ к личной информации в целях расследования преступлений. Apple отклонила это требование, однако, недавно компания пошла на подобную уступку правительству Великобритании.