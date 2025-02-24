Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Дональд Трамп заявил, что Apple перенесёт своё производство из Мексики в Соединённые Штаты
Компания пока не подтвердила подобные намерения. Однако президент США уверяет, что это скоро произойдёт

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом, ряд ведущих технологических корпораций начали пересматривать свою стратегию и стараться установить хорошие отношения с ним. Некоторые из этих компаний ранее имели разногласия с новым американским лидером. Apple, хотя и не входила в число наиболее конфликтных, стремится предотвратить возможные проблемы. Недавно Трамп заявил, что глава Apple, Тим Кук, пообещал вернуть производство Apple из Мексики в Соединенные Штаты.

В последние годы Apple активно работает над диверсификацией своей производственной базы. Торговая напряжённость между США и Китаем подтолкнула крупные технологические компании к подготовке к возможному усилению торговых ограничений, которые могут повлиять и на них, поскольку значительная часть их продукции производится именно в Китае.

Трамп заявил, что Apple «закрыла две фабрики в Мексике» с намерением переместить производство в Соединённые Штаты. Официального подтверждения от Apple не поступало, но Трамп утверждает, что планы подразумевают «очень значительные объёмы – вам следует обсудить это с руководством Apple. Полагаю, они объявят об этом в ближайшем будущем». 

Детали о производимой на этих мексиканских предприятиях продукции не разглашаются. Предполагается, что речь идёт о заводах Foxconn, поставляющих комплектующие для iPhone и других устройств Apple. Эта информация появилась после недавней встречи Трампа и Кука. После победы Трампа на последних президентских выборах, глава Apple проявил определённую лояльность. Несколько недель назад они уже встречались в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго для обсуждения ряда вопросов. Кук также присутствовал на инаугурации президента 20 января.

В период первого президентского срока Трампа, Apple, как известно, пользовалась определенными привилегиями, в частности, ей были предоставлены налоговые послабления в отношении её деятельности. Но сейчас, похоже, Трамп не намерен делать какие-либо уступки относительно грядущих таможенных пошлин.

Apple можно назвать одной из тех крупных технологических корпораций, у которой было относительно немного разногласий с Трампом. Среди редких случаев стоит упомянуть критику со стороны президента США за недостаточное сотрудничество с правоохранительными органами. Если говорить конкретнее, Трамп хотел, чтобы Apple внедрила в iOS скрытую функцию, упрощающую доступ к личной информации в целях расследования преступлений. Apple отклонила это требование, однако, недавно компания пошла на подобную уступку правительству Великобритании.

#сша #смартфоны #apple #технологии #торговля #мексика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
1
В России восстановят производство карбида кальция
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
28
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
+
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
12
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows для Android (WSA)
+
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
Флагман Vivo X200 Ultra получит обновление всех тыльных камер
2
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
1
Китайские владельцы Volvo узнали, что их машины имеют поддельные колонки
+
OnePlus предложила пользователям обменять часы, в которых выявлена опечатка
+
Представлен Tank 400 c бензиновым и дизельным двигателями
2
Флагман Samsung Galaxy S25 Edge оказался толщиной всего как половинка Z Fold 6
2
В Москве построят дублера Ленинградского шоссе
+
«Капитан Америка 4» собрал $190 млн в первую неделю и всего 30 млн за вторую неделю проката
2

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
17
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
22
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
35
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
32
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
12
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
12
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
6
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
10
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
5

Сейчас обсуждают

Shatun29
22:49
Бензинка с турбиной это зло, добавить вариатор и получится образец того что приобретать не рекомендуется от слова совсем. Тем более китайское.
Президент Дуда: Трамп ведет переговоры с Украиной как предприниматель
HP User
22:49
Афтырь по своим ссылкам ходил воообще? Цены там совсем другие, +30%
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
4pokalin
22:41
Карлана носатого достань сперва из бункера, а то он там поселился.
Politico: подход Мерца по России может оказаться жестче, чем у Шольца
Максим Сидоров
22:39
Каждую навряд ли проверяют. Делают контрольную проверку какого то небольшого количества из партии.
Как проверить, что вашей видеокарте 50 серии не достает ROP
Максим Сидоров
22:33
На авито их валом. Никак разлететься не могут. А тут еще и амд. Ничего против не имею, но продать еще сложнее. Ноутбучная восстановленная видеокарта из китая сама за себя говорит. Бу блок питания тоже...
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
VRoman
22:29
Это потому что Хуанг купается в деньгах и ему насрать на потребителей. И как говорится как аукнется - так и откликнется. Вот все на него и срут в этом году. Похоже пора снова переходить на АМД с выход...
GeForce RTX 4090 опережает RTX 5090 в PassMark
ubnt2020
22:22
Вот это ништяк новость! Правда с 3090ти всего 30% немного смущает, когда в реале от 50 и выше.
GeForce RTX 4090 опережает RTX 5090 в PassMark
Сава Вершинин
22:18
Вышла очередная китайская машинка с двухлитровым моторчиком ! Это сенсация!
Президент Дуда: Трамп ведет переговоры с Украиной как предприниматель
Evgeny Chezarin
22:16
Санитары, капельницу с транквилизаторами, срочно...
Три способа решить проблему чёрного оверлея Steam в игре Half-Life 2
[IRanPast]
22:15
Свинья, что ты тут забыла? Иди поплачься на своих форумах, что неньку за копейки продали
Трамп заявил, что обсуждает с Путиным крупные сделки по экономическому развитию между США и РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем