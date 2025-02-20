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Zelikman
Apple может внедрить в iPhone 17 Pro и 17 Pro Max функцию обратной беспроводной зарядки
Её мощность будет достигать 7,5 Вт, но в таких условиях компании придётся существенно увеличить ёмкость батареи

На платформе Weibo источник с ником Setsuna Digital заявляет, что Apple проводит испытания технологии обратной беспроводной зарядки для моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которая будет иметь максимальную мощность 7,5 Вт. Хотя компания из Купертино не спешила внедрять подобную индукцию, заявленная мощность превысит показатели флагманов Samsung — Galaxy S25 Ultra и его предшественника Galaxy S24 Ultra, которые обеспечивают всего 4,5 Вт.

Эта инновация будет полезна для подзарядки других устройств и аксессуаров, как, например, кейса AirPods, продлевая их время работы. Несмотря на потенциальное удобство в определённых ситуациях, существует одно препятствие, которое Apple необходимо преодолеть для успешного внедрения обратной беспроводной зарядки на iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max — это увеличение объёма аккумулятора. На сегодняшний день крупнейшая батарея, установленная в iPhone, имеет ёмкость 4685 мАч и размещена в модели iPhone 16 Pro Max.

В то же время Galaxy S25 Ultra от Samsung предлагает батарею с большей ёмкостью, однако она также способна быстро разрядиться при использовании функции обратной беспроводной зарядки. По слухам, Apple и Samsung активно развивают кремниево-углеродные технологии, которые могут позволить увеличить ёмкость батарей без увеличения их толщины. Если бы iPhone получил аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой обратной беспроводной зарядки, это бы исправило положение. Однако неясно, намеревается ли Apple реализовать подобное, поэтому стоит отнестись к этому слуху с определенной долей сомнения.

#технологии #гаджеты #iphone 17 pro #функции
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