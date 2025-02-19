Американский лидер раскритиковал администрацию Зеленского, заявив, что украинский президент «абсолютно некомпетентен».

Президент США Дональд Трамп в очередной раз высказал резкую критику в адрес действующего президента Украины Владимира Зеленского. Но на этот раз американский лидер выражался жестче, чем когда-либо. В своём заявлении Трамп назвал Зеленского «абсолютно некомпетентным», который, по его мнению, делает «нелепые заявления» и не способен эффективно управлять страной. Трамп также заявил, что именно из-за действий Зеленского конфликт на Украины затягивается и продолжается.

Одним из главных вопросов, которые Трамп поднял, стало использование финансовой помощи, предоставленной Украине Соединёнными Штатами.

«Мы выделили 300 миллиардов долларов Украине, но Зеленский хочет ещё. Я вообще не видел ни одного отчёта и никаких записей — где вообще деньги? Куда они пошли?» — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что отсутствие прозрачности в использовании средств вызывает серьёзные опасения. Трамп также обратил внимание на низкий уровень поддержки Зеленского среди украинцев. По его словам, рейтинг одобрения президента Украины составляет всего 4%. Трамп добавил, что если Украина хочет занять место за столом переговоров, ей необходимо провести новые выборы. Президент США также высказал своё мнение о роли России в конфликте.

«Россия в состоянии моментально уничтожить украинские города на 100%, включая Киев, но не хочет этого делать», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что для него не важно, кто именно страдает в этом конфликте — русские или украинцы. Это в первую очередь люди, и они должны прекратить умирать, заявил он в выступлении.

Трамп выразил уверенность в том, что конфликт может быть завершен в ближайшее время. После встречи представителей России и США в Саудовской Аравии, его уверенность в этом укрепилась. Он также отметил, что именно он, а не Россия, выступает за проведение выборов на Украине.

«Это не Россия хочет выборов на Украине. Это я хочу выборы на Украине — я, и многие другие страны», — заявил Трамп.

В заключение Трамп подчеркнул, что у него есть сила и возможности для того, чтобы добиться прекращения конфликта. Однако, по его мнению, для этого необходимо, чтобы Украина провела выборы и сменила руководство, которое, как он считает, не способно эффективно управлять страной.