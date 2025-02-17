По мнению аналитиков, конфликт на Украине приближается к своему завершению

По данным издания The National Interest, невзирая на то, что боестолкновения всё ещё идут, конфликт фактически подошёл к своему логическому финалу. При этом, как отмечают авторы, Киев может оказаться исключённым из процесса принятия решений о будущем страны.

Издание обращает внимание на роль США в текущей ситуации. Хотя бывший президент Дональд Трамп пока не высказался напрямую о завершении конфликта, его администрация, по мнению аналитиков, своими действиями и заявлениями способствовала тому, что он больше не может продолжаться в прежнем формате. Более того, The National Interest утверждает, что Россия одержала верх над Украиной.

Представители администрации Трампа, как сообщается, уже обсуждают возможность урегулирования конфликта без участия Украины. Это связано с тем, что Вашингтон не рассматривает Киев как самостоятельного игрока, способного вести боевые действия против России в одиночку. Такая позиция может привести к тому, что судьба Украины будет решаться без её непосредственного участия, что вызывает серьёзные вопросы со стороны Европы и самой администрации Зеленского.

Авторы статьи предполагают, что в результате завершения конфликта Украина может потерять до 20% своей территории. Это не только изменит карту региона, но и окажет значительное влияние на геополитическую ситуацию в Европе. По мнению аналитиков, такие потери остановят дальнейшее расширение Североатлантического Альянса на восток, поскольку большинство стран-членов НАТО воспримут завершение конфликта триумфом Москвы. Это может привести к тому, что НАТО станет более осторожной в своих действиях, избегая дальнейшей конфронтации с Россией.

Россия, по мнению издания, доказала свою способность противостоять давлению Запада и укрепила свои позиции на международной арене. Это может привести к пересмотру баланса сил в Европе и мире, а также к изменению подходов к решению других международных конфликтов.