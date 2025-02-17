Самой любопытной в списке оказалась настольная модель RTX 5050, о которой пока практически нет никакой информации.

Партнёр Nvidia по производству видеокарт, ZOTAC, накануне зарегистрировала несколько графических процессоров RTX 5000 в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Среди зарегистрированных адаптеров — GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 и RTX 5060 Ti и кое что ещё.

Самым неожиданным в списке оказалась GeForce RTX 5050, которая, как считалось ранее, не планировалась для настольных ПК. До этого момента RTX 5050 упоминалась только в контексте мобильных GPU, согласно некоторым слухам. Дата заявки — 12 февраля 2025 года.

Этот шаг стал неожиданностью, поскольку Nvidia исключила RTX 4050 из линейки настольных видеокарт поколения Ada, выпустив её исключительно для ноутбуков. Хотя ранее компания Shangke зарегистрировала RTX 4050 ещё в 2023 году, но на массовый рынок она так и не вышла.

Появление RTX 5050 может стать важным событием, особенно на фоне дефицита доступных видеокарт на рынке. На рынке практически отсутствуют видеокарты последнего поколения стоимостью ниже 300 или 200 долларов, как от Nvidia, так и от AMD.

Вероятная RTX 5050 может стоить ниже 250 долларов, хотя цена менее 200 долларов маловероятна. О технических характеристиках адаптера известно мало, но, согласно слухам, она может получить 8 ГБ видеопамяти. Ранее предполагалось, что RTX 5050 будет оснащена памятью GDDR6, однако, мобильная версия RTX 5050, по слухам, использует GDDR7, настольная версия также наверняка получит именно её.