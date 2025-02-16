B850M NITRO+ поддержку оперативной памяти DDR5 с частотой до 8000 MT/с и цену в районе 180 долларов

Компания Sapphire представила свою первую материнскую плату серии 800 — B850M NITRO+. По сути, это обновлённая версия модели B650M NITRO+, которая сохранила практически идентичный дизайн, но получила незначительные улучшения в спецификациях. Стилизация новой платы многим похожа на видеокарты линейки Sapphire RX 9070 NITRO+.

B850M NITRO+ вышла в форм-факторе Micro-ATX и оснащена сокетом AM5. Она поддерживает чипы AMD Ryzen серий 7000, 8000 и 9000, включая новейшие модели 9000X3D, хотя точный список поддерживаемых центральных процессоров не уточняется.

Плата предлагает один слот PCIe 5.0 x16 и один PCIe 4.0 x4, а также один слот для накопителей PCIe 5.0 M.2 и один PCIe 4.0 M.2. Поддержка разгона оперативной памяти была улучшена: теперь гарантируется работа на частотах до 8000 MT/с. У предыдущей модели этот показатель находился на уровне 7600 MT/с. Однако, реальные показатели могут быть выше, в зависимости от используемого комплекта памяти.

На данный момент материнская плата B850M NITRO+ доступна исключительно в Китае по цене 1299 юаней, что примерно 180 долларов. Для сравнения, модель B650M NITRO+ сейчас продаётся за 899 юаней около 123 долларов.

Обновлённая версия материнской платы от Sapphire предлагает улучшенные характеристики и поддержку современных процессоров, что делает её привлекательным выбором для геймеров и энтузиастов.