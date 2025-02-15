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Zelikman
LiXiang представила свою новую электрическую силовую установку
Новинка имеет компактные размеры, предлагая конкурентоспособные технические характеристики

Китайская компания LiXiang, известная своими гибридными автомобилями, в том числе и в России, начала производство силовых установок для своих будущих электромобилей. Эти модули, созданные самой компанией, используют карбид кремния и обещают быть более мощными и энергоэффективными по сравнению с аналогами конкурентов.

Одним из ключевых преимуществ новых модулей являются их компактные размеры, что позволит инженерам LiXiang более гибко подходить к проектированию новых электрокаров. Благодаря этим компонентам будущие модели LiXiang получат преимущества в запасе хода и динамике, а также станут тише в работе. Производство модулей организовано при поддержке одной из ведущих китайских компаний в области полупроводников — Hunan Sanan Semiconductor.

На данный момент модельный ряд Li Auto в основном состоит из гибридных автомобилей. Единственный полноценный электрокар компании — минивэн Mega. Однако, уже к середине этого года LiXiang планирует выпустить на рынок три новые модели электромобилей. Если гибриды компании маркируются буквой L, то электрокары получат обозначение с литерой I.

Продажи роскошного минивэна Mega с силовой установкой мощностью 544 лошадиной силой начались весной прошлого года. Однако, модель не смогла завоевать широкой популярности. К концу 2024 года было продано всего 10,8 тысячи экземпляров. Ожидается, что использование собственных силовых модулей позволит LiXiang повысить рентабельность электромобилей и, возможно, сделать их более доступными для потребителей.

#технологии #китай #электромобили #lixiang
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