За такой же период продажи PlayStation 4 уже превышали 76 миллионов единиц

Sony вновь поделилась данными о показателях PlayStation 5 в рамках своих последних квартальных отчётов. Рождественский сезон прошедшего года побил рекорд для игровой консоли. В четвертом квартале было продано 9,5 миллиона устройств.

С момента запуска PlayStation 5 в ноябре 2020 года, включая все модификации, такие как PlayStation 5 Slim и Pro, общее количество проданных консолей достигло 74,9 миллиона единиц. Запуск более мощной модели PlayStation 5 Pro, который состоялся в четвёртом квартале 2024 года, вероятно, сыграл значительную роль в росте продаж. Однако, в отчёте Sony не указано, сколько именно устройств PlayStation 5 Pro было продано по сравнению со стандартной моделью. Если сравнить продажи PlayStation 5 с PlayStation 4 на аналогичном этапе жизненного цикла, то PlayStation 5 отстаёт от своей предшественницы примерно на 1,5 миллиона консолей.

Доход Sony от игрового сегмента в последнем квартале вырос до 5,13 миллиарда долларов по сравнению с 4,82 миллиарда долларов годом ранее. Рост был обусловлен увеличением продаж внутриигрового контента, хотя продажи игр собственной разработки Sony снизились. Тем не менее, в 2025 году большие надежды возлагаются на релизы Death Stranding 2 и Ghost of Yotei, которые выйдут на PlayStation 5. Кроме того, ожидается, что выход Grand Theft Auto 6 этой осенью даст новый импульс продажам консолей.

Несмотря на то, что PlayStation 5 Pro уже доступна в магазинах, Sony до сих пор не может обеспечить поставки дискового привода для этой модели. Кроме того, консоль пока не так широко представлена в рознице. Цены на привод, которые в конце 2024 года достигали почти 260 долларов при рекомендованной стоимости 120 долларов, теперь снизилась до 190 долларов.