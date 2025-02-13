В Киеве прокомментировали первые прямые контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным

Недавно наконец стало известно, что между президентами Соединённых Штатов и России состоялся первый телефонный разговор. Сам собой в первую очередь шло обсуждение прекращения боевых действий на Украине и создание крепкого надёжного Мира.

После общения с президентом Путиным, американский лидер связался с украинской стороной. Хоть точные детали диалогов не раскрываются, Дональд Трамп считает состоявшиеся контакты весьма удачными. Однако, комментируя всё происходящее в Киеве заявили о неком разочаровании происходящим.

«Я не воспринимаю это как приоритет, что он сначала поговорил с РФ. Хотя на самом деле это не очень приятно. Украина не примет любые двусторонние мирные переговоры без участия Украины и европейских партнёров», — заявил Владимир Зеленский.

Дело в том, что после разговора Владимиром Владимировичем, Трамп всё же раскрыл некоторые детали разговора. По его словам, Украине вряд ли удастся рассчитывать на возвращение территорий, которые находятся под контролем РФ. Также он заявил о непринятии Украины в НАТО даже после окончания боевых действий. Вдобавок американский лидер пригласил Владимира Путина посетить Соединённые Штаты, а сам планирует поездку в Москву.

Самым тревожным оказался тот момент, что Трамп ожидает гарантий возмещения всех потраченных на Украину ресурсов.