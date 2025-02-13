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Zelikman
В сети зафиксирован первый случай оплавления 16-pin разъёма в системе с RTX 5080
Примечательно, что большинство выявленных инцидентов происходило с блоками питания ASUS ROG Loki

Это пока единственный зафиксированный случай, когда разъём 12VHPWR в компьютере с NVIDIA GeForce RTX 5080 расплавился. Всего два дня назад в сети обсуждали ситуацию, связанную с графическим процессором RTX 5090 пользователя, в котором как сам адаптер, так и кабельные разъём БП пострадали от перегрева. Несмотря на то что это не вызвало большого удивления, учитывая высокую потребляемую мощность RTX 5090, инцидент с RTX 5080 стал неожиданностью.

Один из пользователей разместил сообщение на сабреддите ASUS о том, что столкнулся с похожей проблемой с установкой, в которой использовались RTX 5080 и источник питания ASUS ROG Loki. Он отметил, что графический процессор начал мигать красным светом, указывая на некорректное подключение штифта. При этом владелец ПК уверял, что подключил разъёмы корректно, но все же попытался переподключить их после выключения системы.

Невзирая на то, что ошибка не проявилась снова, разрешение экрана и частота обновления были автоматически снижены. Кроме того, графический процессор переключился на режим PCI-E x3, что выглядит довольно странно. Затем пользователь обнаружил расплавленный разъём на БП. С графическим процессором такой ситуации не возникло.

Владелец сообщает, что наблюдал три подобных случая среди владельцев блоков питания ROG Loki, но остаётся неясным, использовали ли эти пользователи разъём 12VHPWR, а также были ли у них графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 5090 или RTX 5080. Тем не менее, ROG Loki — это та же модель, которая была обнаружена в расплавленном разъёме RTX 5090. Как показал Der8auer в своём видео, причина расплавления заключалась в перегреве коннекторов, так как два провода работали с нагрузкой, превышающей их номинальные значения.

В сети активно обсуждается конструкция 12VHPWR и качество используемых проводов, и скорее всего, коннектор также является частью проблемы. Оба конца кабеля зачастую перегреваются из-за недостаточного запаса по сравнению с высокими требованиями по мощности. Это приводит к быстрому расплавлению как кабелей, так и коннекторов с обеих сторон. Теперь формируется мнение, что причина может заключаться в неравномерном распределении мощности в блоке питания.

Какова бы ни была основная причина, проблема становится все более актуальной, несмотря на то что RTX 5090 и RTX 5080 пока не являются широко доступными. Однако, до сих пор не возникали проблемы с разъемом 12V-2x6, который является обновлённой версией 16-контактного разъёма, предназначенного для работы с этими видеокартами.

#видеокарты #asus #блоки питания #rtx 5080 #rog loki
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