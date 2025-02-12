Судя по тизерному фото, машины будут базироваться на моделях Chery

Компания AGR анонсировала запуск нового автомобильного бренда Tenet в России. Пока не раскрыто, какие модели будут представлены в ассортименте и где именно они будут производиться. В публикации прилагается тизерное изображение первой модели, которое намекает на то, что бренд Tenet ориентирован на локализацию кроссоверов Chery.

Хотя тизерное изображение довольно тёмное, его возможно обработать с помощью фоторедактора. При увеличении яркости, кроме логотипа Tenet, становятся заметны линии и детали решётки радиатора, контуры переднего бампера и часть фар. Все эти элементы дизайна напоминают характерный стиль компании Chery.

В российской линейке моделей Chery отсутствуют автомобили с такими решётками и бамперами. Тем не менее, в Китае аналогичные элементы применяются в некоторых версиях Tiggo 7. Возможно, для российского рынка кроссовер из Китая был доработан.

Пока не ясно, будут ли машины импортироваться с китайских заводов или же их производство будет локализовано в России. Недавно стало известно, что на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области планируется в течение 2025 года произвести более 110 тысяч автомобилей. В настоящее время этот завод является частью компании AGR. Chery упоминала о своих планах по локализации производства ещё летом 2023 года.