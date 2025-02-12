Впоследствии это должно будет отразиться на успехе выпуска памяти HBM4

Как сообщает ZDNet Korea, Samsung анализирует проекты для своих передовых DRAM-технологий во втором полугодии 2024 года, и компания произвела переработку своего высокопроизводительного 1c DRAM. Это делается для того, чтобы будущие HBM-технологии получили одобрение со стороны отрасли, что является более продуманным подходом, чем в случае с чипами HBM3, которые столкнулись с серьёзными трудностями в интеграции от таких компаний, как NVIDIA.

Samsung стала первой компанией в отрасли, представившей 12-нм DRAM, которая совместима с AMD – KED Global. В отчёте указывается, что прогрессивный процесс разработки DRAM от Samsung не смог добиться запланированных показателей выхода годных изделий, которые, как сообщается, составляют приблизительно 60%-70%. В результате корейская компания не смогла перейти к массовому производству. Основной проблемой называется размер чипа DRAM 1c. Изначально Samsung сделала акцент на уменьшении габаритов, надеясь достичь более высоких объёмов производства, однако это привело к ухудшению стабильности производственного процесса, что в свою очередь сказалось на снижении уровня выхода годных продуктов.

Таким образом, попытка оптимизации размеров обернулась недостаточной эффективностью, что не позволило компании добиться желаемых результатов на ключевом этапе. Samsung Electronics переработала дизайн своей 1c DRAM, чтобы увеличить размеры чипов и сосредоточилась на повышении выхода качественной продукции, планируя достичь этого к середине года. Кажется, что компания стремится к обеспечению стабильного массового производства памяти нового поколения, даже если это потребует больших затрат.

Процесс 1c DRAM от Samsung имеет ключевое значение для будущего продуктов HBM4 компании. В то время как такие конкуренты, как SK Hynix и Micron, уже значительно продвинули свои разработки, у корейского гиганта остаётся немного времени, чтобы не отстать. Учитывая репутацию корейского гиганта в данной сфере, особенно после неудачи с HBM3, для Samsung крайне важно обеспечить, чтобы процесс производства 1c DRAM соответствовал общепринятым стандартам отрасли.

На данный момент нет точной информации о характеристиках процесса создания DRAM 6-го поколения от Samsung, но по слухам, в ближайшие месяцы должны произойти события, которые, возможно, обеспечат переход Samsung к массовому производству HBM4, что ожидается к концу года.