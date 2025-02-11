Подразделения должны будут испытать их в различных условиях. От конечных результатов зависит, пойдёт новинка в массовое производство или нет.

Концерн «Калашников» приступил к тестированию нового бронежилета с помощью российских подразделений, партия продукции от ООО «Триада-ТКО» уже передана вооруженным силам.

«Калашников» направил в Министерство обороны партию бронежилетов общего назначения для проведения всесторонних тестов, по результатам которых будет принято решение о возможности дальнейших поставок защитного оборудования. О деталях поставки и других условиях пока не сообщается.

Новый вариант защиты создан на базе модульной разгрузочной системы 2.0 и совместим с обновлённой системой рюкзаков, находящихся на испытании. Его конструкция даёт возможность применять бронежилет как в качестве общевойскового элемента, так и в роли разгрузочного жилета или боевого нагрудника.

В конструкции предусмотрены защитные модули для шеи, живота и паха. Также имеется система распределения массы с телескопическими упорами, позволяющая перераспределять нагрузку с плеч на поясницу и бедра. Общий вес составляет 11 килограммов. В наборе имеется комплект подсумков для размещения боеприпасов, средств связи, медицинских принадлежностей и других необходимых предметов. Бронежилеты поставляются в модернизированном варианте с маскировочным рисунком «Цифра».

Класс защиты броневых панелей соответствует Бр4+, что обеспечивает эффективную сохранность от патронов повышенной пробиваемости с калибрами 5,45 и 7,62 миллилитра.