Жители США будут видеть его на картах, как «Американский», мексиканцы получат историческое название, а в других регионах будут отображаться оба варианта

Вслед за переизбранием Трампа стремительно ухудшились отношения между Соединёнными Штатами и Мексикой, особенно вокруг Мексиканского залива. Следует напомнить, что данный залив, омывающий берега обоих государств, назывался «Мексиканским».

Однако, после прихода к власти Трамп утвердил указ о смене его названия на «Американский залив». Он обосновал своё решение тем, что этот самый крупный в мире залив «является ключевым для экономики США» и новое название должно подчеркнуть его значимость для процветания американского народа.

В ответ на это мексиканский президент Клаудия Шейнбаум осудила действия лидера США, указав, что залив известен в её стране и всем остальным государствам мира исключительно как «Мексиканский».

В данной ситуации Google, один из ведущих поставщиков картографических услуг, подготовила «компромиссное решение», которое, по их мнению, устроит США и Мексику, а также поможет избежать недовольства. По сообщению представителей компании, Информационная система географических названий (GNIS) в Штатах произвела официальное обновление наименования залива, сменив его на «Американский». Это обновление уже начали внедрять в системе Google Maps.

Кроме того, компания приняла меры, чтобы свести к минимуму возможные конфликты. В Мексике данный залив будет продолжать называться своим историческим именем – «Мексиканский залив». Для пользователей по всему миру сервис будет показывать оба названия. Это позволит каждой стороне использовать предпочитаемое название.

Данное решение со стороны Google можно трактовать как попытку найти компромисс между интересами обеих стран и избежать усугубления напряженности. Тем не менее, общественная реакция на изменения остаётся спорной. Некоторые американские пользователи уже выразили одобрение новому названию, считая его более уместным в современных условиях. Однако, в Мексике многие воспринимают это как попытку принизить значимость их страны на международной арене.