Ранее компания завезла тестовую партию данных автомобилей для оценки интереса со стороны покупателей.

Российское представительство премиального бренда Hongqi анонсировало скорый выход минивэна HQ9. Для данной модели было получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что даёт возможность производителю запустить массовые продажи. В текущем году в России уже была поставлена небольшая партия этих минивэнов. HQ9 будет оснащён двухлитровым турбодвигателем и семиместным салоном.

Размеры минивэна составляют 5222 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1935 мм в высоту, а расстояние между осями равно 3,2 метра. Такая колесная база обеспечит приличное пространство в салоне. Дополнительный комфорт обеспечит планировка: на втором ряду российского HQ9 разместятся только два сиденья. Это не только повысит удобство для пассажиров среднего ряда, но и упростит доступ к трёхместному заднему дивану.

Двухлитровый турбомотор HQ9 развивает мощность в 245 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Подробные характеристики, цены и комплектации будут представлены ближе к началу продаж. В 2023 году Hongqi уже привезла в Россию эту модель, но в ограниченном количестве. Решение о проведении полноценной сертификации автомобиля для российского рынка основывается на результатах продаж: российский офис пришёл к выводу, что модель HQ9 будет пользоваться спросом.

Тот же двигатель будет установлен на кроссовер второго поколения Hongqi HS7, который планируется к выходу на рынок в первом квартале. Эта модель уже получила полный ОТТС.