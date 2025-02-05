Российское представительство премиального бренда Hongqi анонсировало скорый выход минивэна HQ9. Для данной модели было получено одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что даёт возможность производителю запустить массовые продажи. В текущем году в России уже была поставлена небольшая партия этих минивэнов. HQ9 будет оснащён двухлитровым турбодвигателем и семиместным салоном.
Размеры минивэна составляют 5222 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1935 мм в высоту, а расстояние между осями равно 3,2 метра. Такая колесная база обеспечит приличное пространство в салоне. Дополнительный комфорт обеспечит планировка: на втором ряду российского HQ9 разместятся только два сиденья. Это не только повысит удобство для пассажиров среднего ряда, но и упростит доступ к трёхместному заднему дивану.
Двухлитровый турбомотор HQ9 развивает мощность в 245 лошадиных сил и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Подробные характеристики, цены и комплектации будут представлены ближе к началу продаж. В 2023 году Hongqi уже привезла в Россию эту модель, но в ограниченном количестве. Решение о проведении полноценной сертификации автомобиля для российского рынка основывается на результатах продаж: российский офис пришёл к выводу, что модель HQ9 будет пользоваться спросом.
Тот же двигатель будет установлен на кроссовер второго поколения Hongqi HS7, который планируется к выходу на рынок в первом квартале. Эта модель уже получила полный ОТТС.