Также сообщается, что производитель продолжает работу над своей компактной моделью X300 Pro Mini.

В настоящее время линейка Vivo X200 включает три устройства: стандартную версию, а также X200 Pro Mini и X200 Pro. Ожидается, что в середине года производитель представит обновлённые варианты — X200s и X200s Pro. Кроме того, планируется выпуск X200 Ultra, который станет заменой модели X100 Ultra, представленной в прошлом году.

Согласно новой утечке информации, Vivo X200s получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном. Также сообщается, что данная модель будет оснащена функцией беспроводной зарядки. В утечке упоминается, что эти две технологии могут стать стандартными для будущих устройств серии Vivo X. Для сравнения, модель X100s, выпущенная в прошлом году, использовала оптический сканер под дисплеем и не поддерживала беспроводную зарядку.

В настоящее время отсутствуют официальные данные по поводу моделей X200s и X200 Ultra. Vivo представила модели X100s и X100 Ultra в мае прошлого года, что даёт возможность предполагать аналогичные сроки выпуска для их преемников.

Кроме того, информатор также упоминает о следующем устройстве X200 Pro Mini. Для тех, кто не осведомлён, X200 Pro Mini представляет собой компактный флагманский смартфон Vivo. Он оснащён 6,3-дюймовым экраном и включает в себя передовые характеристики, такие как процессор Dimensity 9400, эксклюзивную камеру Zeiss и аккумулятор с большой ёмкостью.

Ранее появлялись слухи о возможности отмены X300 Pro Mini. Тем не менее, новая утечка указывает на то, что устройство всё ещё разрабатывается и на данный момент находится в стадии прототипа. Однако, пока не имеется точной информации о характеристиках этого телефона.